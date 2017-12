#Pallavolo Under 18 maschile – Quindici azzurrini in raduno ad Alberobello

Prosegue il lavoro della Under 18 maschile in vista del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma a Martina Franca dal 4 al 6 gennaio

Il gruppo, dopo il primo collegiale terminato oggi dopo l’allenamento del mattino, tornerà a radunarsi nel giorno di Santo Stefano ad Alberobello dove lavorerà agli ordini del tecnico Federale Vincenzo Fanizza e del suo staff. Per questo secondo collegiale sono stati convocati 15 atleti: Giulio Magalini (Bluvolley Verona); Gianluca Dal Corso e Tommaso Stefani (Club Italia); Damiano Catania, Piervito Disabato, Ludovico Scardia, Nicola Cianciotta (Matervolley Castellana); Leonardo Ferrato, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Francesco Leoni, Alessandro Michieletto (Trentino Volley); Alessandro Gianotti, (Vero Volley Monza); Marco Pedrinelli, Andrea Orlando (Volley Segrate 1978), Paolo Porro (Volley Treviso).

Foto di Marika Torcivia