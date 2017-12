#Pallavolo SuperLega – Verona-Latina posticipata al 25 gennaio

La SuperLega torna in campo domani, ma non Verona e Latina. La sfida in Veneto è stata positicipata al 25 gennaio per l’indisponibilità del campo scaligero. Latina torna in campo giovedì 4 gennaio ospitando alle 20.30 la Bcc Castellana Grotte e domenica sempre al PalaBianchini la BioSì Indexa Sora.