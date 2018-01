#Pallavolo #EuroVolleyU18M – Fanizza ha scelto la sua squadra: ecco i nomi

Il tecnico federale Vincenzo Fanizza ha scelto i dodici azzurrini per il torneo di Qualificazione ai Campionati Europei under 18 maschili, in programma a Martina Franca dal 4 al 6 gennaio. Questi gli atleti che prenderanno parte alla competizione: Giulio Magalini (Bluvolley Verona); Gianluca Dal Corso e Tommaso Stefani (Club Italia); Damiano Catania, Piervito Disabato, Ludovico Scardia e Nicola Cianciotta (Matervolley Castellana); Leonardo Ferrato, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Francesco Leoni (Trentino Volley); Alessandro Gianotti, (Vero Volley Monza); Paolo Porro (Volley Treviso). L’Italia esordirà il 4 gennaio contro la Danimarca (ore 18.30), per poi affrontare il 5 gennaio la Svizzera (ore 18.30) e infine la Finlandia (ore 18.30) il 6 gennaio.