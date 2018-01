#Pallavolo Mercato – L’esperta centrale Valeria Diomede alla Villa Zuccaro Farmacia Schultze

Importante arrivo dal mercato per la Villa Zuccaro Farmacia Schultze (serie B2) che ingaggia la centrale Valeria Diomede. Trentasette anni bresciana, arriva dal Maglie ( B1 ) dove ha iniziato la stagione. La trattativa è stata portata avanti in prima persona dal presidente Andrea Lama, quello che sembrava un sogno per il club siciliano è divenuta una bella realtàIl curriculum della neo biancazzurra è lunghissimo ed è costellato di partecipazioni in A1 ed A2.

La sua carriera iniziata nelle giovanili del Gottolengo ha raggiunto l’apice nel 2008 con la serie A1 giocata a Sassuolo. Queste le prime parole di Valeria Diomede appena firmato il contratto ” mi mancava la Sicilia nella mia lunga carriera e sono felicissima di approdare a Santa Teresa. Della terra trinacria me ne hanno parlato sempre bene e non vedo l’ora di viverla. Il mio scopo è quello di aiutare la società a raggiungere gli obiettivi preposti. Conosco Benny Bertiglia, Valentina Rania e Nino Gagliardi che già mi ha allenata. Inutile sottolineare che sono entusiasta ed emozionata di iniziare questa nuova avventura”.